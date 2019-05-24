Указ Президента Ильхама Алиева в связи с проблемными кредитами положительно повлиял на банковский сектор и в том числе на микрофинансовый рынок.

Об этом сказал Trend заместитель председателя Ассоциации микрофинансирования Азербайджана Джалал Алиев, передает Day.Az.

По его словам, этим указом были решены проблемы большей части заемщиков: "Облегчение кредитного бремени заемщиков позволит им стать новыми потенциальными клиентами небанковских кредитных организаций и иных финансовых институтов. Этот указ также позитивно повлияет на ликвидность банков и небанковских кредитных организаций. В рамках данного указа кредитные средства заемщиков будут реструктуризированы на льготных условиях, что положительно повлияет на рост ликвидности финансовых институтов. Считаем, что еще одним положительным результатом указа может стать низкая процентная ставка в этом секторе, что в свою очередь откроет широкие возможности для выделения дополнительных кредитных средств для малого и микробизнеса. Можно полагать, что рост рынка до конца года будет не менее 15-20 процентов".

Алиев отметил, что до сегодняшнего дня основная проблема микрофинансовых организаций была связана с нехваткой средств.

"После девальвации кредитование осуществлялось исключительно в манатах. Задержки того периода в кредитных организациях стали причиной отдаления зарубежных инвесторов, кредиторов и финансовых фондов. Однако указ Президента Ильхама Алиева по большей части решает эту проблему. Кроме того, задержки наблюдались и в кредитных историях должников. Новое кредитование становилось для них недоступно. Эта проблема также решается. Еще один важный аспект - доходы заемщиков становятся прозрачнее. Дело в том, что доходы малого и микробизнеса должны быть взяты на учет, чтобы можно было их анализировать на предмет соответствия кредитованию. Это, главным образом, реализуется посредством налогового учета. Думаю, реформы в налоговом секторе повлияют на рост числа предпринимателей, вставших на налоговый учет. Таким образом увеличится существующий потенциал, расширится клиентская база", - сказал зампредседателя.

Он добавил, что в связи с развитием рынка Ассоциация микрофинансирования Азербайджана проводит встречи с Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана: "Мы как Ассоциация обобщаем наши рекомендации от лица микрофинансового сектора и представляем в Палату. Одной из них является открытие небанковскими кредитными и финансовыми организациями счетов для своих заемщиков для их деятельности внутри страны. Это позволит нам не только кредитовать, но и оказывать поддержку должникам в небольших расчетах внутри страны".