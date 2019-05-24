Кабмин Азербайджана утвердил "Правила организации процесса выдачи сертификата профессионального бухгалтера, проведения экзаменов и ведения государственного реестра лиц, получивших сертификат профессионального бухгалтера", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Правила утверждены с целью применения закона "О внесении изменений в закон "О бухгалтерском учете" от 4 мая 2018 года и обеспечения выполнения указа главы государства "Об изменении в указ от 2005 года Президента Азербайджана "Об утверждении закона "О бухгалтерском учете" от 1 июня 2018 года.