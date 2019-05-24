В Азербайджане подорожали эти драгоценные металлы
Цены на банковские металлы в Азербайджане в пятницу выросли по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 24 мая подорожала на 18,343 маната, составив 2182,5705 маната, серебра - на 0,2394 маната, до 24,7752 маната, платины - на 7,089 маната, до 1364,7345, палладия - на 12,5375 маната, до 2243,762 маната.
|
Название
|
24.05.2019
|
23.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2182.5705
|
2164.2275
|
Серебро
|
XAG
|
24.7752
|
24.5358
|
Платина
|
XPT
|
1364.7345
|
1357.6455
|
Палладий
|
XPD
|
2243.7620
|
2231.2245
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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