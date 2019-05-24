Цены на банковские металлы в Азербайджане в пятницу выросли по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 24 мая подорожала на 18,343 маната, составив 2182,5705 маната, серебра - на 0,2394 маната, до 24,7752 маната, платины - на 7,089 маната, до 1364,7345, палладия - на 12,5375 маната, до 2243,762 маната.

Название 24.05.2019 23.05.2019 Золото XAU 2182.5705 2164.2275 Серебро XAG 24.7752 24.5358 Платина XPT 1364.7345 1357.6455 Палладий XPD 2243.7620 2231.2245

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.