В Азербайджане стала электронной услуга выдачи доверенности на управление автомобилями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом на презентации портала "myGov" (my.gov.az) "От реактивных услуг к проактивным" сказал директор Центра развития электронного правительства Фариз Джафаров.

По его словам, пользователи, войдя в "Личный кабинет" на портале "myGov", смогут выдать доверенность на автомобиль любому лицу.

"Вначале выбирается автомобиль и лицо, от чьего имени дается доверенность, затем выбирается идентификационный номер лица, которому будет дана доверенность, после чего нужно нажать кнопку "продолжить".

Отмечу, что срок доверенности - один год. В случае, если срок водительского удостоверения лица, которому выдается доверенность, меньше одного года, доверенность дается только на оставшийся срок", - отметил Джафаров.

Директор центра также добавил, что пошлину за эту услугу могут оплатить обе стороны, и в связи с оплатой на их "личные кабинеты" поступит соответствующее уведомление.