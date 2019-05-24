В Лондоне прошло третье заседание совместной азербайджано-британской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на заседании, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Орхан Мамедов отметил наличие большого потенциала в расширении азербайджано-британских экономических связей, сказал, что одним из направлений является сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства.

"Было бы целесообразным обогащение торговой структуры между двумя странами и реализация этого за счет продукции ненефтяного сектора. Для изучения торговых и инвестиционных возможностей обеих стран, поощрения и расширения взаимного инвестирования, торговых и бизнес-связей важны организация таких совместных мероприятий, как бизнес-форумы, выставки, а также обмен информацией о продукции экспортного направления. Также для субъектов малого и среднего бизнеса обеих стран могут быть интересны обмен технологиями, реализация совместных инновационных проектов", - сказал Мамедов.

В рамках заседания межправкомиссии Орхан Мамедов провел встречи в Департаменте бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, Департаменте по гарантиям экспортных кредитов при министерстве торговли и промышленности Великобритании, где состоялся обмен мнениями по возможным направлениям двустороннего сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса.