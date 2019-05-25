В январе-апреле 2019 года Азербайджан импортировал 11 695 единиц автотранспортных средств, что в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно данным отчета, из общего числа импортированных в страну автотранспортных средств 10 614 - легковые автомобили и моторные транспортные средства. За год этот показатель вырос в 2,2 раза.

За отчетный период в страну также было импортировано 974 грузовых автомобилей (двукратный рост), 53 автобуса и других моторных транспортных средств, вмещающих десять и более пассажиров (рост за год в 2,3 раза), и 54 транспортных средства специального назначения (рост за год в 2,2 раза).

В суммарном выражении объем импорта всех видов транспортных средств и запчастей к ним составил 354,9 миллиона долларов. На их долю приходится 7,8 процента от всего импорта Азербайджана.

В 2018 году было импортировано 28 876 автомобилей и моторных транспортных средств.