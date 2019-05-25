На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 13 мая 1,7 20 мая 1,7 14 мая 1,7 21 мая 1,7 15 мая 1,7 22 мая 1,7 16 мая 1,7 23 мая 1,7 17 мая 1,7 24 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0046 маната (0,24 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8971 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 13 мая 1,9090 20 мая 1,8962 14 мая 1,9107 21 мая 1,8970 15 мая 1,9056 22 мая 1,8964 16 мая 1,9057 23 мая 1,8952 17 мая 1,9005 24 мая 1,9008 Средний курс за неделю 1,9063 Средний курс за неделю 1,8971

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0263 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 13 мая 0,0260 20 мая 0,0263 14 мая 0,0260 21 мая 0,0264 15 мая 0,0262 22 мая 0,0264 16 мая 0,0263 23 мая 0,0264 17 мая 0,0263 24 мая 0,0262 Средний курс за неделю 0,0262 Средний курс за неделю 0,0263

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0026 маната (0,93 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2796 маната за одну турецкую лиру.