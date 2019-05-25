На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

13 мая

1,7

20 мая

1,7

14 мая

1,7

21 мая

1,7

15 мая

1,7

22 мая

1,7

16 мая

1,7

23 мая

1,7

17 мая

1,7

24 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0046 маната (0,24 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8971 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

13 мая

1,9090

20 мая

1,8962

14 мая

1,9107

21 мая

1,8970

15 мая

1,9056

22 мая

1,8964

16 мая

1,9057

23 мая

1,8952

17 мая

1,9005

24 мая

1,9008

Средний курс за неделю

1,9063

Средний курс за неделю

1,8971

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0263 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

13 мая

0,0260

20 мая

0,0263

14 мая

0,0260

21 мая

0,0264

15 мая

0,0262

22 мая

0,0264

16 мая

0,0263

23 мая

0,0264

17 мая

0,0263

24 мая

0,0262

Средний курс за неделю

0,0262

Средний курс за неделю

0,0263

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0026 маната (0,93 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2796 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

13 мая

0,2849

20 мая

0,2805

14 мая

0,2791

21 мая

0,2815

15 мая

0,2806

22 мая

0,2805

16 мая

0,2821

23 мая

0,2775

17 мая

0,2798

24 мая

0,2779

Средний курс за неделю

0,2813

Средний курс за неделю

0,2796