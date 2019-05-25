Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
13 мая
|
1,7
|
20 мая
|
1,7
|
14 мая
|
1,7
|
21 мая
|
1,7
|
15 мая
|
1,7
|
22 мая
|
1,7
|
16 мая
|
1,7
|
23 мая
|
1,7
|
17 мая
|
1,7
|
24 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0046 маната (0,24 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8971 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
13 мая
|
1,9090
|
20 мая
|
1,8962
|
14 мая
|
1,9107
|
21 мая
|
1,8970
|
15 мая
|
1,9056
|
22 мая
|
1,8964
|
16 мая
|
1,9057
|
23 мая
|
1,8952
|
17 мая
|
1,9005
|
24 мая
|
1,9008
|
Средний курс за неделю
|
1,9063
|
Средний курс за неделю
|
1,8971
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0263 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
13 мая
|
0,0260
|
20 мая
|
0,0263
|
14 мая
|
0,0260
|
21 мая
|
0,0264
|
15 мая
|
0,0262
|
22 мая
|
0,0264
|
16 мая
|
0,0263
|
23 мая
|
0,0264
|
17 мая
|
0,0263
|
24 мая
|
0,0262
|
Средний курс за неделю
|
0,0262
|
Средний курс за неделю
|
0,0263
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0026 маната (0,93 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2796 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
13 мая
|
0,2849
|
20 мая
|
0,2805
|
14 мая
|
0,2791
|
21 мая
|
0,2815
|
15 мая
|
0,2806
|
22 мая
|
0,2805
|
16 мая
|
0,2821
|
23 мая
|
0,2775
|
17 мая
|
0,2798
|
24 мая
|
0,2779
|
Средний курс за неделю
|
0,2813
|
Средний курс за неделю
|
0,2796
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