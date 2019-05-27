Размер заработной платы - понятие очень относительное. Намного легче понять, где в Азербайджане самые высокие зарплаты по относительному показателю, а именно по оплате одного рабочего часа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Banker.az, на 1 мая текущего года больше всего зарабатывают граждане, занятые в добывающей промышленности. В среднем сотрудники этой отрасли получают 22,22 маната в час, это почти на 4% выше, чем в прошлом году.

На втором месте - работники финансового сектора. В среднем в банках, страховых компаниях и других подобных организациях сотрудникам платят порядка 10,47 маната в час. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 9,87 маната.

Замыкают тройку лидеров граждане, работающие в сфере профессиональной научной и технической деятельности: их заработок составляет 7,65 маната в час и вырос за год на четверть.

На четвертой позиции - люди, занятые в области связи и информационных технологий. В среднем в этой сфере платят порядка 6,46 маната в час. На пятом месте - транспорт и складское хозяйство, здесь сотрудники получают порядка 5,74 маната в час.

На шестом месте в рейтинге - строительство. Занятые в этой области граждане в среднем зарабатывают около 5,12 маната в час.

К слову, быстрее всего за год выросли зарплаты в сфере недвижимости - аж на 36%. При этом сами доходы в этой отрасли далеки от лидерских позиций: в среднем сотрудники этой сферы получают чуть меньше четырех манатов в час.

А. Гасымлы