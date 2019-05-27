В январе-апреле 2019 года Азербайджан по таможенным декларациям экспортировал 1,05 миллиарда киловатт/часов электроэнергии против 987,9 миллиона киловатт/часов за аналогичный период 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

В январе-апреле стоимость экспортированной электроэнергии составила 45,1 миллиона долларов против 38,4 миллиона долларов за аналогичный период 2018 года.

В 2018 году экспорт электроэнергии из страны составил 1,4 миллиарда киловатт/часов против 1,2 миллиарда киловатт/часов годом ранее.

Основным производителем электроэнергии в Азербайджане является "Азерэнержи", которое имеет на балансе десятки электростанций и сотни подстанций.

Мощность генерирующей системы страны составляет 7172,6 мегаватта, что позволяет ежегодно вырабатывать около 24 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.