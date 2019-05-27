Увеличение объема транзитных грузоперевозок посредством международного транспортного коридора "Север-Юг" обсуждалось в Москве в рамках визита в Россию министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде с российским коллегой Евгением Дитрихом. Состоялся также обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества в сфере транспорта и логистики между Азербайджаном и Россией. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на азербайджанское ведомство.

Стороны обсудили использование после сдачи в эксплуатацию моста, строящегося через реку Самур в районе пропускных пунктов "Самур" (Азербайджанская Республика) - "Яраг-Казмаляр" (Российская Федерация) на азербайджано-российской границе, и системы "Платон".

Оба министерства заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере организации совместных спасательных работ на Каспии, воздушных перевозок и цифровизации транспорта.

Азербайджан, Россия и Иран проведут заседание рабочей группы по регулированию грузоперевозок между тремя странами, отмечается в сообщении министерства.