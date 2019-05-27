Компания "Azercell Telecom", которая в процессе своей деятельности оказывает поддержку индивидуальному и профессиональному развитию молодёжи, в очередной раз приняла участие в карьерной выставке. Так, специалисты департамента Человеческих Ресурсов встретились со студентами на VI карьерной выставке, организованной 25-го мая Азербайджанским Государственным Университетом Нефти и Промышленности, ответили на их вопросы, проинформировали о текущих вакансиях в компании, а также программах стипендии и стажировки, проводимых для студентов.

Отметим, что в этом году компания Azercell объявила новую платную программу стажировки для студентов - "Azercell-Lab" с целью оказания поддержки в построении будущей карьеры талантливой молодёжи. Компания Azercell предлагает 2 направления инкубационного центра "Azercell-Lab": "IT-lab" и "Business-lab". Студенты, которые успешно пройдут все этапы отбора, с 1-го июля получат возможность пройти 6-месячную стажировку в инкубационных центрах "IT-Lab" и "Biznes-Lab". Кроме того, стажёры также будут участвовать в различных тренингах, корпоративных мероприятиях и социальных проектах компании Azercell.

ООО "Azercell Telekom", который постоянно вносит свой вклад в развитие образования в Азербайджане и сотрудничает с престижными университетами нашей страны, и впредь продолжит свою деятельность в этом направлении.

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People".