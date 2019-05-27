Наблюдаемая в последние дни в Азербайджане ненастная погода не имела негативных последствий для сельского хозяйства.

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов, передает Day.Az.

По его словам, специалисты министерства провели в районах мониторинг аграрных хозяйств.

"Частичный ущерб от града был выявлен лишь в единичных хозяйствах Гёйгёльского, Гусарского и Ярдымлинского районов. Однако, в целом, сельское хозяйство не пострадало", - сказал глава пресс-службы.