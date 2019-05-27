https://news.day.az/economy/1123890.html Как повлияла непогода в Азербайджане на сельское хозяйство?
Как повлияла непогода в Азербайджане на сельское хозяйство?
Наблюдаемая в последние дни в Азербайджане ненастная погода не имела негативных последствий для сельского хозяйства.
Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов, передает Day.Az.
По его словам, специалисты министерства провели в районах мониторинг аграрных хозяйств.
"Частичный ущерб от града был выявлен лишь в единичных хозяйствах Гёйгёльского, Гусарского и Ярдымлинского районов. Однако, в целом, сельское хозяйство не пострадало", - сказал глава пресс-службы.
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