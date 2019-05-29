В январе-апреле 2019 года производство нефтепродуктов в Азербайджане в суммарном выражении составило 1,02 миллиарда манатов, что на 3,9 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

В настоящее время в связи с ростом потребления топлива в Азербайджане госкомпания SOCAR - единственный в стране производитель нефтепродуктов - проводит работу по модернизации имеющихся перерабатывающих мощностей.

В 2018 году в Азербайджане были произведены 4,76 миллиона тонн нефтепродуктов против 4,65 миллиона тонн, произведенных в 2017 году.

Сводная таблица производства нефтепродуктов в Азербайджане:

Производство нефтепродуктов Январь-апрель 2019 года (в тыс. тонн) Январь-апрель 2018 года (в тыс. тонн) Разница (в %) Автомобильный бензин 397,7 414,4 96,0 Нафта 104,2 73,5 141,8 Керосин 196,5 191,6 102,6 Дизельное топливо 682,0 667,8 102,1 Мазут 25,7 23,5 109,4 Смазочные масла 5,4 14,0 30,0 Нефтяной битум 49,2 85,1 57,8 Нефтяной кокс 81,8 88,1 92,8

Официальный курс на 22 мая составляет 1,7 AZN/USD.