Азербайджанская госкомпания SOCAR продолжает переговоры по приобретению акций "Антипинского нефтеперерабатывающего завода" (НПЗ). Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду сказал журналистам вице-президент госкомпании Эльшад Насиров.

Как сообщает Reuters, глава "Сбербанка" Герман Греф сказал, что свыше 80 процентов акций завода были приобретены банком и сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

Отметим, что в апреле "Сбербанк" получил 100 процентов в кипрской структуре Vikay Industrial, которая владеет 80 процентами Антипинского НПЗ, остальные 20 процентов акций принадлежат разным юридическим и физическим лицам.

Уже через три недели руководство предприятия подало иск в суд о признании Антипинского НПЗ банкротом. Общая задолженность перед банками оценивается в пять миллиардов долларов.

Ранее Герман Греф сказал, что "Сбербанк" продолжает переговоры с потенциальными инвесторами о продаже НПЗ.