Одним из знаманательных событий в Гяндже в прошлом месяце стало открытие после реконструкции "Toyota Гянджа" Центра. Граждане, проживающие в западных и центральных регионах Азербайджана, теперь могут воспользоваться всеми возможностями, предлагаемыми популярным японским брендом. Официальный дилер Toyota в Азербайджане Toyota Гянджа Центр полностью обновлен. Теперь салон продаж, отдел обслуживания и запчастей центра соответствует новой европейской концепции Toyota. В "Toyota Гянджа" Центре ждут своих владельцев такие модели Toyota как Corolla, Camry, C-HR, Land Cruiser Prado, RAV4, Land Cruiser 200, Fortuner, Hilux. Среди этих автомобилей особо выделяются обновленные модели Corolla и RAV4. Представленные Toyota на азербайджанском рынке в 2019 году, новые версии этих моделей привлекают внимание современным дизайном, повышенным комфортом и безопасностью. Toyota, ассоциируемая со словами "безопасность" и "гарантия", при разработке новых моделей и технологий прежде всего заботится о безопасности водителя. Благодаря технологии TSS (Toyota Safety Sense) обеспечивается более безопасное вождение, так как система помогает водителю лучше контролировать непредвиденные ситуации на дорогах, что особенно важно для поездок с детьми. Изысканная "Corolla" нового поколения является 12-ой моделью легендарного седана. Сочетающий в себе комфорт и удобство, интерьер премиум-качества и 1,6-литровый двигатель, этот автомобиль является не только легко управляемым, но и уменьшающим усталость водителя во время путешествий на далекие расстояния. Как и все предыдущие модели Corolla, последняя модель отличается мягким и эргономичным салоном, а также присущей моделям нового поколения более низким центром тяжести.

Также ждет своих покупателей RAV4, единственная в своем классе модель с гибридным мотором и обновленной системой полного привода AWD, которая говорит "нет" компромиссам. Новый гибридный мотор объемом 2.5, мощностью 218 и 222 лошадиных сил (с передним приводом), являются более экономичными в плане расхода топлива (4,61/100км) и более экологически безопасными (СО - 100гр/км). Наряду с гибкостью, а также удобством управления, грузовое пространство (580 литров) и просторный по сравнению с автомобилями своего класса салон позволяют вам наслаждаться поездкой и вождением. Помимо нового 2,0-литрового бензинового двигателя, который оснащен прямым впрыском топлива, эта модель является инновацией в автомобильном производстве с точки зрения эффективности и мощности.

В "Toyota Гянджа" Центре предоставляется 3-летняя (или 100 000 км) гарантия на все автомобили Toyota, включая две вышеописанные модели нового поколения, отражающие инновационный дух легендарной марки, а также 5-летняя (или 100 000 км) гарантия на гибридные компоненты гибридных моделей.

Сервисный центр "Toyota Гянджа", сертифицированный дистрибьютором "Toyota", оснащен самым современным оборудованием, для работы привлечены новые специалисты. В центре также можно приобрести оригинальные запасные части с гарантией. На проводимые в сервисе работы предоставляется официальная гарантия на 6 месяцев. В настоящее время в Toyota Гянджа Центре можно воспользоваться рядом дисконтных кампаний. Теперь выгоднее заботиться о своей "Toyota" в официальном сервисном центре.

Центр расположен на 1-м км шоссе Гянджа-Шамкир. Телефон: (+994) 22 259 25 25.

Toyota Гянджа Центр, принадлежащий "ISR Auto", является официальным дилером "Toyota" в Азербайджане с 2014 года. Центр был полностью обновлен и передан в пользование граждан с апреля этого года.