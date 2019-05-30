Кампания "Подарок на Рамазан", запущенная брендом новозеландского сливочного масла "Golden Crown", продолжается. 24 мая были доставлены пакеты с продуктами питания 185 малообеспеченным семьям, проживающим в Баку. В пакеты входят основные продукты питания, а также 1 кг сливочного масла Golden Crown. Кампания продлится до конца месяца Рамазан. Напомним, что при покупке каждого 1 кг масла "GoldenCrown" 1 AZN будет направлен на оказание помощи малообеспеченным семьям.

Компания West Product Marketing ООО, основанная в 2003-ем году, с того же года является официальным дистрибьютором Westland Milk Products Company в СНГ. Одним из продуктов, производимых "Westland Milk Products" и поставляемых "West Product Marketing" ООО, является сливочное масло GOLDEN CROWN. Масло производится в Новой Зеландии из 100% натурального коровьего молока. Основанная в 1937 году в Хокитике на западном побережье Новой Зеландии компания Westland Milk Products принадлежит 400 фермерским хозяйствам, которые поставляют качественные молочные продукты в течение долгих лет.

Westland Milk Products - одна из ведущих компаний Новой Зеландии, производящая 100% натуральные молочные продукты, придерживаясь своим моральным ценностям уже около 80 лет.