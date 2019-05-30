В Азербайджане имеется около одного триллиона кубометров неисследованных газовых ресурсов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Юрий Сентюрин в ходе конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

"Что касается Азербайджана, то в стране имеется более 1,4 триллиона кубометров доказанных запасов и, возможно, около одного триллиона кубометров неисследованных газовых ресурсов. Азербайджан превращается в важного поставщика газа в западном Каспийском регионе и активно наращивает свой экспортный потенциал. Ожидается, что страна будет наращивать добычу в рамках новых фаз разработки гигантского месторождения "Шах Дениз", а также на месторождении "Абшерон". ФСЭГ ожидает, что первая фаза разработки "Абшерон" будет запущена после 2023 года, а к 2025 году добыча здесь достигнет уровня пяти миллиардов кубометров", - сказал Сентюрин.

Генсек ФСЭГ отметил, что, учитывая перспективы новых проектов, прогноз добычи природного газа в Азербайджане очень многообещающий.

"Страна также привержена сокращению выбросов и производству энергии более разумным, ответственным и экологически чистым способом. В результате правительственной политики и усилий Азербайджан был довольно прогрессивным, в плане сокращения факельного сжигания. В настоящее время факельное сжигание в Азербайджане составляет 0,5 кубометра на баррель. Это намного лучше, чем даже в Канаде. Это большой результат для Азербайджана", - отметил Сентюрин.

Генсек ФСЭГ отметил, что "Южный газовый коридор" и интерконнектор Греция-Болгария обеспечат диверсификацию маршрутов поставок энергоресурсов в европейские страны.

Отметим, что с 29 мая по 1 июня в Азербайджане проходит конференция "Caspian Oil and Gas".



В конференции участвуют руководители самого высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности.