Производитель куриных мясных продуктов "Мерджан" компания ООО "Azerbaijan Poultry Company" организовала пресс-тур на производственное предприятие в Уджаре.

В рамках мероприятия ахунд Джума мечети Ичеришехера, известный религиозный деятель Гаджи Сурхай и группа журналистов посетили производство в сопровождении главного ветеринара компании Рустама Гасымова.

Гости, знакомящиеся с процессом производства куриц "Мерджан", были проинформированы о том, что продукты из куриного мяса охлаждаются не водой, а воздухом. Этот метод защищает полезные свойства продукта и предотвращает образование вредных микроорганизмов.

Затем гости ознакомились с помещением для богослужений, созданным внутри фабрики. Им сообщили, что сотрудники компании каждый день здесь молятся и проводят религиозные обряды.

После знакомства с производственным процессом была проведена пресс-конференция с участием директора компании Руфата Мамедзаде.

Выступивший на пресс-конференции ахунд Джума мечети Ичеришехера, известный религиозный деятель Гаджи Сурхай сообщил, что в компании производятся здоровые и ХАЛЯЛЬНЫЕ куриные продукты: "Мы очно ознакомились с процессом производства вместе с представителями компании и журналистами. Обратили внимание на каждое условие, на чувствительный подход к каждому шагу в предприятии. С гордостью могу сказать, что в нашей стране есть такое предприятие, отвечающие современным ценностям и производящее ХАЛЯЛЬНЫЕ куриные продукты".

По словам Гаджи Сурхая, куриные продукты "Мерджан" могут использовать не только верующие люди, но и каждый потребитель: "Наша работа - просвещать общественность, приглашать ее на правильный путь. Отсюда я обращаюсь к верующим людям и нашим соотечественникам: "Курицы "Мерджан" халяльные, покупайте и ешьте их без колебаний, приятного аппетита!".

Позже директор компании Руфат Мамедзаде ответил на вопросы журналистов.

В месяц производится 750-800 тонн курятины

По словам Р. Мамедзаде, предприятие было создано в 2012 году на основе современных технологий: "В настоящее время здесь производится 750-800 тонн курятины. Продукция из 65 ассортиментов продается в магазинах Баку, Абшерона, Гянджы, Мингячевира, Гейчая и Барды. Мы можем полностью конкурировать на внутреннем рынке, мы удовлетворяем часть потребности страны в курице, в то же время у нас есть планы экспорта. Мы ведем переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами в этом направлении".

Продукция соответствует местным и международным стандартам.

Директор отметил, что бренд "Мерджан" был удостоен малазийского сертификата JAKIM, который контролирует производство халяльного продукта и является единственным органом по сертификации, утвержденным Организацией исламского сотрудничества: "Это означает, что продукция компании соответствует требованиям стандартов MS 15 000 - 2 009".

А в Азербайджане курицам "Мерджан" дало положительный отзыв Агентство по Безопасности Пищевых Продуктов. По словам Р.Мамедзаде, продукция предприятия относится к I категории, что подтверждает соответствие стандарту ГОСТ 31962-2013, который требует серьезного контроля над производственным процессом - начиная контролем богатого по содержанию белка разведения птиц до производства готовой продукции: То есть курицы "Мерджан" полностью отвечают требованиям Агентства по Безопасности Пищевых Продуктов".

Здоровое питание, резание по исламским правилам

Директор сказал, что цыплята в предприятии содержатся в полностью закрытых условиях, соблюдая все санитарно-гигиенические правила, питаются здоровым образом, принимаются профилактические меры против всех возможных заболеваний, режутся ножом в полном соответствии с исламскими правилами.

"Экологическая чистота наших продуктов очень важна для нас, поэтому мы используем корма без ГМО, выращиваем цыплят в соответствии со всеми ветеринарно-санитарными требованиями. Специальную температуру, вентиляцию, чистую питьевую воду, необходимую еду и витамины контролируют не только профессионалы, но и автоматизированные системы.

Курицы "Мерджан" охлаждаются не водой, а воздухом. Этот метод защищает полезные свойства продукта и предотвращает образование вредных микроорганизмов, а также помогает увеличить срок хранения цыплят. Таким образом наши курицы могут храниться 5-7 дней. При использовании других методов это время сокращается", - отметил он.

В конце гости присутствовали на мероприятии ифтар, организованном ООО "Azerbaijan Poultry Company" в благотворительных целях.