В 2019 году Nar внесет изменения во многие продукты и услуги, чтобы еще больше повысить уровень удовлетворенности клиентов и поднять его на следующую ступень. Об этом заявил директор по маркетингу Nar Гахраман Казимов в интервью Qafqazinfo.

Говоря о предстоящих планах Nar, Г. Казимов отметил, что оператор мобильной связи намерен расширить свою сеть и, в частности, увеличить проникновение сети 4G до регионов, в которых она отсутствует, чтобы предоставить населению страны возможность пользоваться скоростью и удобством интернета 4G.

По словам Гахрамана Казимова, одним из важнейших планов на 2019 год является внесение изменений в сеть продаж: "В целом, в 2019 году мы планируем превратить нашу дилерскую сеть в более современный и широкий канал, который поможет нам еще больше увеличить качество обслуживания клиентов. Это будет иметь прямой положительный эффект на наших клиентов в регионах. Сегодня мы планируем открыть новые магазины в тех регионах, в которых в настоящее время нет сервисных центров и дилеров Nar. В дополнение к этому будет проведена значительная работа для увеличения функциональности дилерской сети".

Оценивая конкурентную среду на телекоммуникационном рынке Азербайджана, Г. Казимов, отметил, что между операторами существует сильная конкуренция как по качеству сети и уровню удовлетворенности клиентов, так и по предлагаемым на рынке продуктам и их ценам. В настоящее время позиции Nar на рынке укрепляются.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке: http://qafqazinfo.az/news/detail/abunecilere-seffaf-internet-tecrubesi-yasadiriq-qehreman-kazimov-253447

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2.2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7500 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).