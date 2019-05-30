В Азербайджане кредитным союзам запрещается привлекать сбережения (депозиты) физических и юридических лиц.

Этот вопрос отражен в дополнении и в поправках к закону "О кредитных союзах", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно новому проекту, легализация денежных средств и другого имущества кредитных союзов, приобретенных преступным путем, и деятельность по пресечению терроризма регулируется согласно закону "О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма".

Отметим, что основной целью кредитных союзов заключается в объединении свободных денежных средств членов кооператива и предоставление кредита своим членам.

После голосования поправки были приняты в первом чтении.