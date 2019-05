Азербайджанское бюро по туризму накануне организовало медиа-тур для 11 представителей самых читаемых мировых СМИ - Times, The Telegraph, Press Association, Daily Star, The Mirror, The Sun. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Медиа-тур был организован для пропаганды финальной игры Лиги Европы УЕФА, которая вчера прошла в Баку между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Представителям СМИ было рассказано о туристических достопримечательностях Баку и об Азербайджане.

Кроме того, Азербайджанское бюро по туризму в преддверии финальной игры с целью пропаганды в соответствии с туристическим брендом и лого Азербайджана подготовило специальный фильтр для Snapchat, посвященный финальной игре, и активизирующийся в Лондоне.

Также Бюро организовало особую встречу для отца и сына - фанатов клуба "Челси", которые приехали в Азербайджан. Так, известные мировые СМИ, такие, как Reuters, Yahoo News, Daily Mail, BBC, ITN (Independent Television News), Radio1, подготовили статьи о путешествии в Азербайджан фанатов клуба "Челси" - отца и сына Кевина Джобба и Джейка Ралфина, которые приехали смотреть игру, прибыв из Лондона в Стамбул, оттуда в Грузию и затем поездом до Азербайджана. В интервью они сказали, что были тепло встречены в Азербайджане, и остались довольны оказанным им вниманием.

Более того, в специальных информационных пунктах, созданных для туристов в Международном аэропорту Гейдар Алиев, были розданы информационные брошюры.

С целью заблаговременного оповещения иностранных гостей, приехавших в Азербайджан в связи с финальным матчем Лиги Европы УЕФА, состоявшимся вчера на Бакинском олимпийском стадионе, Азербайджанское бюро по туризму создало веб-сайт информационного характера https://bakufinal.azerbaijan.travel/

Напомним, что накануне на Бакинском олимпийском стадионе состоялся финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Финальный поединок закончился со счетом 4:1 в пользу "Челси". Таким образом, "Челси" стал победителем сезона Лиги Европы УЕФА 2018-2019 года.