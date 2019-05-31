Цены на банковские металлы в Азербайджане в пятницу выросли по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 31 мая подорожала на 25,0325 маната, составив 2197,539 маната, серебра - на 0,2355 маната, до 24,6979 маната, платины - на 2,805 маната, до 1350,31, палладия - на 49,708 маната, составив 2326,9685 маната.

Название 31.05.2019 30.05.2019 Золото XAU 2197.5390 2172.5065 Серебро XAG 24.6979 24.4624 Платина XPT 1350.3100 1347.5050 Палладий XPD 2326.9685 2277.2605

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.