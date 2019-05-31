В Азербайджане подорожали драгметаллы
Цены на банковские металлы в Азербайджане в пятницу выросли по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 31 мая подорожала на 25,0325 маната, составив 2197,539 маната, серебра - на 0,2355 маната, до 24,6979 маната, платины - на 2,805 маната, до 1350,31, палладия - на 49,708 маната, составив 2326,9685 маната.
|
Название
|
31.05.2019
|
30.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2197.5390
|
2172.5065
|
Серебро
|
XAG
|
24.6979
|
24.4624
|
Платина
|
XPT
|
1350.3100
|
1347.5050
|
Палладий
|
XPD
|
2326.9685
|
2277.2605
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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