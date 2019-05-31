https://news.day.az/economy/1124941.html Сколько нефти и газа добыто с крупнейшего месторождения Азербайджана? - ЦИФРЫ
Сколько нефти и газа добыто с крупнейшего месторождения Азербайджана? - ЦИФРЫ
До сегодняшнего дня с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто 483 миллиона тонн нефти и 157 миллиардов кубометров газа.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу первый вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахт Юсифзаде на конференции Caspian Oil and Gas в Баку.
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