По сегодняшний день инвестиции в энергетические проекты Азербайджана, в которых оператором является ВР, составляют 72 миллиарда долларов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу региональный вице-президент BP по внешним связям и стратегическим вопросам Бахтияр Асланбейли на конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

Как отметил Асланбейли, 36 миллиардов долларов пришлись на разработку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). После продления контракта в 2017 инвестиции в АЧГ продолжаются и превысят 40 млрд долларов.

44 миллиарда попутного газа, полученного в ходе разработки блока АЧГ, было безвозмездно передано Азербайджану.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.

В отеле Bilgah Beach Hotel сегодня продолжается начавшаяся вчера конференция "Caspian Oil and Gas". В ней участвуют руководители самого высокого уровня компаний, задействованных в энергосекторе, которые обсуждают ключевые нефтегазовые проекты каспийского региона и обеспечение энергетической безопасности.