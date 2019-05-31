На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в первом чтении был принят закон "Об исполнении государственного бюджета на 2018 год", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В прошлом году доходы госбюджета Азербайджана были утверждены в размере 22 508 869,7 тысячи манатов, расходы - 22 731 644,5 тысячи манатов.

Кроме того, на 1 января 2019 года свободный остаток на едином казначейском счету госбюджета составил 872 350 399 тысяч манатов.