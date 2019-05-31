AccessBank организовал концерт, посвященный 1 июня - Международному дню защиты детей.



В рамках концерта малолетние ученики Школы вокальной музыки народной артистки Фидан Гаджиевой и дети, нуждающиеся в специальной заботе и проходящие реабилитацию в общественном объединение "Здоровое будующее детей", выступили на одной сцене.

К концерту был проявлен большой интерес со стороны зрителей. Так, в зале Камерной и органной музыки Государственной академической филармонии не было пустого места. Среди зрителей также были известные общественные деятели, представители общественности и СМИ.



Исполнительный директор AccessBank-а по Маркетингу и Корпоративному банкингу Гюнай Джалилова: "Традиционно AccessBank сумел порадовать детей в Международной день их защиты. Главной нашей целью в реализации данного проекта было оказание поддержки в интеграции в общество детей, нуждающихся в особой заботе. Уверена, что увеличив количество такого рода проектов, мы сможем добиться еще больше здорового и счастливого будующего. Я хочу выразить особую благодарность Фидан Гаджиевой, которая оказала нам большую поддержку в реализации проекта. AccessBank горд поддержать голоса детей".

Народная артистка Фидан Гаджиева: "В первую очередь хотела бы поблагодарить AccessBank за такую прекрасную инициативу. Уверена, что и другие организации подключатся к таким проектам и поддержат этих детей, чтобы они заняли свое достойное место в обществе. Они - наше будущее, и мы должны сделать все, что в наших руках, во имя здорового и счастливого будущего".