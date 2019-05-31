Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $62 за баррель 12 февраля 2019 года.

Цена июльского фьючерса нефти марки WTI снизилась на 5,44% - до $53,5 за баррель.