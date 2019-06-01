До конца года, по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), который берет начало от грузино-турецкой границы и до западных границ Турции с Грецией, будет транспортировано до трех миллиардов кубометров газа с месторождения "Шах Дениз", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По состоянию на первое мая 2019 года объем транспортировки газа в рамках первого этапа эксплуатации Трансанатолийского газопровода (TANAP) составил 1,5 миллиарда кубометров.

"Коммерческая транспортировка газа по линии началась 30 июня 2018 года после запуска TANAP в Эскишехире 12 июня 2018 года" - сказали в консорциуме.

Пока газопровод действует только до города Эскишехир, где газ передается покупателю - компании "Боташ" и попадает в ее внутреннюю газотранспортную сеть.

На востоке TANAP соединен с расширенным Южно-Кавказским газопроводом, который берет начало на Сангачальском газовом терминале недалеко от Баку.

После ввода в строй второй очереди TANAP от Эскишехир до греческой границы, он будет соединен со строящимся Трансадриатическим газопроводом (TAP), по которому начнутся поставки шахденизского газа в Европу.

Все три линии - части проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.