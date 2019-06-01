Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
20 мая
|
1,7
|
27 мая
|
1,7
|
21 мая
|
1,7
|
28 мая
|
1,7
|
22 мая
|
1,7
|
29 мая
|
1,7
|
23 мая
|
1,7
|
30 мая
|
1,7
|
24 мая
|
1,7
|
31 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0134 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8972 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
20 мая
|
1,8962
|
27 мая
|
1,9052
|
21 мая
|
1,8970
|
28 мая
|
-
|
22 мая
|
1,8964
|
29 мая
|
1,8981
|
23 мая
|
1,8952
|
30 мая
|
1,8938
|
24 мая
|
1,9008
|
31 мая
|
1,8918
|
Средний курс за неделю
|
1,8971
|
Средний курс за неделю
|
1,8972
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подорожал на 0,0004 маната (1,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0262 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
20 мая
|
0,0263
|
27 мая
|
0,0264
|
21 мая
|
0,0264
|
28 мая
|
-
|
22 мая
|
0,0264
|
29 мая
|
0,0263
|
23 мая
|
0,0264
|
30 мая
|
0,0262
|
24 мая
|
0,0262
|
31 мая
|
0,0260
|
Средний курс за неделю
|
0,0263
|
Средний курс за неделю
|
0,0262
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0083 маната (2,9 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2796 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
20 мая
|
0,2805
|
27 мая
|
0,2794
|
21 мая
|
0,2815
|
28 мая
|
-
|
22 мая
|
0,2805
|
29 мая
|
0,2814
|
23 мая
|
0,2775
|
30 мая
|
0,2826
|
24 мая
|
0,2779
|
31 мая
|
0,2877
|
Средний курс за неделю
|
0,2796
|
Средний курс за неделю
|
0,2828
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