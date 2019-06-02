В Бакинском международном торговом порту построят "зеленую" электростанцию
В Бакинском международном торговом порту ведутся подготовительные работы для монтажа "зеленой" электростанции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель ООО "Azəralternativenerji", действующего при Государственном агентстве по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана, Агшин Бекирзаде.
По словам главы ООО, в настоящее время в порту производятся замеры силы ветра. Эти работы продолжатся от шести месяцев до года, после чего с учетом силы ветра будет смонтирована станция с надлежащими параметрами.
"Создание "зеленой" электростанции в Бакинском международном торговом порту не краткосрочный проект, на это нужно очень много времени. В первую очередь в порту установят наблюдательную станцию. Будут разработаны рекомендации по установке соответствующей электростанции. Пока, трудно, что-либо сказать по поводу даты завершения работ", - отметил Бекирзаде.
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