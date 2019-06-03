Азербайджан отказался от покупки 10 самолетов Boeing 737 MAX-8, сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

"Мы официально отказались от планов покупки самолетов Boeing 737 MAX-8 по известным причинам, связанным с безопасностью данных самолетов, и уведомили Boeing о своем решении", - сообщили Day.Az в AZAL.

В 2017 году Silk Way Airlines и Boeing подписали контракт на приобретение 10 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX-8. Общая сумма соглашения составляла около $1 млрд.

Именно этот самолет фигурировал в нескольких крупных происшествиях последнего времени. В частности, лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в марте этого года - погибли более 150 человек. А еще раньше, в октябре проглого года такой же Boeing упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли 189 человек - все, находившиеся на борту.

Авиакомпания AZAL на сегодняшний день эксплуатирует такие самолеты, как Boeing 787, Boeing 767, Boeing 757, а также самолеты Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.