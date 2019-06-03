Наслаждайтесь свободой общения с Azercell
ООО "Azercell Telekom" предоставляет в пользование своим абонентам новые тарифные пакеты "Sərbəst10", "Sərbəst15", "Sərbəst25", " Sərbəst50" и "Sərbəst75"
Компания Azercell, которая стремится сделать цифровой мир более доступным для своих абонентов, на этот раз радует своих пользователей новым тарифным пакетом "Sərbəst", сочетающим в себе множество возможностей.
Новый тарифный пакет " Sərbəst " предоставляет активным пользователям интернета и голосовой связи возможность пользуясь доступными ценами сократить расходы на мобильную связь и получить полную свободу общения. В рамках тарифного пакета "Sərbəst" абонентам Azercell предлагаются бесплатные минуты и интернет трафик, возможность бесплатно отправлять текстовые сообщения в WhatsApp, мессенджер Facebook, Telegram, Viber, Twitter и даже бесплатно пользоваться мобильными приложениями Facebook, Instagram и Youtube.
Подключиться к тарифному пакету " Sərbəst " очень просто: абонентам предоплатной системы платежа необходимо отправить соответствующее ключевое слово на короткий номер 7575, а абонентам постоплатной системы платежа - на короткий номер 650.
Следует отметить, что абонентам постоплатной системы платежа, при первом подключении к тарифному пакету " Sərbəst " предоставляется скидка 50% .
Выберите наиболее подходящий вам тарифный пакет " Sərbəst " и не ограничивайте общение с любимыми!
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылкам:
https://www.azercell.com/ru/personal/tariffs/prepaid/serbest/
https://www.azercell.com/ru/personal/tariffs/postpaid/serbest_postpaid/
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