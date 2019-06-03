В Азербайджане успешно завершено исполнение указа о решении проблемных кредитов физических лиц.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства финансов и Палаты надзора над финансовыми рынками, в связи с исполнением указа о решении проблемных кредитов.

Согласно заявлению, исполнение указа Президента Азербайджана от 28 февраля 2019 года "О дополнительных мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике" успешно завершено. Так, на 31 мая компенсацию получили 95,5 процента граждан, что составляет 91,4 процента от общей выделенной суммы.

27,5 тыс. человек не обращались за компенсацией по разным причинам (лица, находящиеся за пределами страны, умершие и так далее), из которых около 20,5 тысяч приходятся на долю ликвидированных лицензированных банков и небанковских кредитных организаций, а около семи тысяч - на долю действующих банков.

По сообщению финрегулятора, лица, не получившие компенсацию до 31 мая, могут обратиться в свои банки и к национальному почтовому оператору, представив документы для получения полагаемой компенсации.

Помимо этого, в Палата отметили, что рассматривается около 13 тысяч обращений граждан, на которые будет дан ответ со стороны созданного палатой апелляционного комитета по принципу резервирования.

Процесс выплат осуществлялся путем шести траншев со стороны министерства финансов Азербайджана в размере 600,1 миллиона манатов. Из выделенных средств 288,8 миллиона манатов были направлены на просроченные кредиты, оставшаяся сумма размером в 311,3 миллиона манатов были перечислены на карты граждан.

В рамках данного указа 107 миллионов манатов были направлены на погашение задолженностей по кредитным процентам и пеням у свыше 126 тысяч должников, являющихся клиентами банков и небанковских кредитных организаций.

Кроме того, кредиты 42 тысяч заемщиков были полностью закрыты, и на сегодня, с началом процесса реструктуризации, кредиты 10 тысяч заёмщиков на сумму 11 миллионов манатов были реструктурированы на льготных условиях, и этот процесс будет продолжаться до конца текущего года.

В целях оперативного исполнения указа и прозрачности процесса 685 тысяч граждан осуществили 1,7 миллиона запросов на электронном портале, созданным палатой. В общей сложности общее количество просмотров на этом портале составило около трех миллионов. Было получено более 117 000 звонков на номер колл-центра 966.