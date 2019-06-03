Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в мае 2019 года реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 352,4 миллиона долларов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отметим, что в январе текущего года SOFAZ реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 634,9 миллиона долларов, в феврале - 316,2 миллиона долларов, в марте - 600,5 миллиона долларов, а в апреле - 423,7 миллиона долларов.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2019 год в размере 11,6 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.