1 июня в рамках программы социальной корпоративной ответственности Nikoil bank провел два благотворительных мероприятия, приуроченных к Международному дню защиты детей и Празднику Рамазан.

Коллектив Банка посетил "Детский Центр социального обеспечения детей с ограниченными возможностями №1", находящийся в поселке Шаган, и организовал развлекательное мероприятие, подарив маленьким друзьям радость и вручив праздничные подарки. Также, по инициативе банка, в связи со священным религиозным праздником Рамазан, в поселке Бакиханова, в мечети "Имам Рза" был организован традиционный праздничный ифтар. В мероприятии, которое началось с прочтения молитвы и завершилось вечерним намазом, приняли участие более 150 постящихся, среди которых были как мужчины, так и женщины. Участники ифтара высоко оценили внимание к религиозным ценностям и выразили свою благодарность.

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