Легендарный ресторан "Джыдыр" вновь распахнул свои двери для посетителей, приступив к деятельности под новым названием - CIDIR Music Hall. Учредителем заведения является популярный азербайджанский исполнитель Хайям Нисанов и известный ресторатор Фуад Гулиев.

Легендарный ресторан - это место, где в свое время выступали и радовали публику самые популярные певцы и музыканты, в их числе народная артистка Ниса Гасымова, Эльчин Джалилов и многие другие. Сегодня Хайям Нисанов выбрал концепцию ресторана, основываясь на сложившихся традициях - на этой сцене каждый день будут выступать известные артисты со всего мира.

Торжественное открытие ресторана CIDIR Music Hall стало ярким событием и прошло в праздничной, дружеской атмосфере.

Вечер открыли известные мастера азербайджанской национальной музыки - народный артист Натиг Ширинов и его ритм-группа "Натиг", а также танцевальный ансамбль "Azərbaycan mirvarisi".

Исполнение ритм-группой "Натиг" национальных мотивов, а также танцевальные номера сделали открытие ресторана событием ярким и запоминающимся. Также публику порадовала заслуженная артистка Азербайджана Ройя Айхан, которая выступила в сопровождении своего оркестра.

На вечере присутствовали известные исполнители, музыканты, ведущие - народные артисты Фаиг Агаев и Манана Джапаридзе, заслуженные артисты Тунзаля Агаева, Аббас Багиров, Мири Юсиф, Адалят Шукуров, заслуженный деятель искусств, композитор Вагиф Герайзаде, популярные исполнители Эльнара Халилова, ABD Малик (Калантарли), Эльнур Мамедов, Эмиль Бадалов, Эльчин Джафаров, Мурад Ариф, Диляра Кязимова, Айсель Ализаде, Замиг Гусейнов, Лейла Мамедова, Рилая, Айаз Гасымов, группа "Шур-трио", Казым Джан, а также телеведущие - заслуженный работник культуры Лейла Гулиева, основатель благотворительного фонда Həyat Fondu Гаджи Нуран Гусейнов, а также Насиб Нур, Камилла Бабаева и многие другие.

Гости поздравили Хайяма Нисанова и Фуада Гулиева с открытием ресторана, который, несомненно, станет излюбленным местом времяпрепровождения жителей и гостей города.

Открытие CIDIR Music Hall стало ярким и красочным, и так здесь будет каждый день. Посетители CIDIR Music Hall смогут насладиться великолепной музыкой в исполнении известных артистов, изысканной национальной кухней, способной удовлетворить вкусы самых требовательных гурманов, утонченным дизайном, создающим атмосферу удобства и комфорта и безукоризненным сервисом.

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