Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане во вторник поднялись по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота четвертого июня подорожала на 17,8755 маната, составив 2249,253 маната, серебра - на 0,167 маната, до 25,0631 маната, платины - на 30,9825 маната, до 1393,6175, цена на унцию палладия опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 34,4675 маната, составив 2253,061.

Название 04.06.2019 03.06.2019 Золото XAU 2249.2530 2231.3775 Серебро XAG 25.0631 24.8961 Платина XPT 1393.6175 1362.6350 Палладий XPD 2253.0610 2287.5285

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!