https://news.day.az/economy/1125956.html В Азербайджане тысячам семей помогут стать предпринимателями
В Азербайджане тысячам семей помогут стать предпринимателями
В этом году десять тысяч семей в Азербайджане получат поддержку от государства для создания малых семейных хозяйств.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на конференции "Государство - лучший партнер предпринимателя".
"В будущем планируется увеличить этот показатель до 15 тысяч", - сказал Бабаев.
Денежные средства и оборудование предоставляются семьям в рамках программы самозанятости. По словам министра, в прошлом году шесть тысяч семей смогли подключиться к программе.
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