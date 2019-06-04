В Насиминском районе Баку ожидаются ограничения в подаче газа.

Как сообщили ONA в "Азеригаз", в связи с ремонтом на участке газопровода на улице А.Магеррамова, сегодня с 10:00 до завершения ремонтных работ будет ограничена подача газа в 1 и 2 Алатава, Тбилисский проспект, улицы 20 Января, A.Магеррамова, A.Гурбанова, Бакиханова, Дж.Мамедгулузаде и Г.Алиева, передает Day.Az.

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