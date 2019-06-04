Питание на борту самолетов авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) признали одним из самых лучших.

Как передает Day.Az, это следует из опроса сервисом путешествий Tutu.ru, проведенного среди пассажиров.

Так, по результатам 27,5 тысячи отзывов, размещенных на сайте сервиса, AZAL занял второе место с оценкой в 9,35 балла, опередив Turkish Airlines и Lufthansa.

"Еда вкусная, и ее много. Подают вино - красное и белое, с добавкой", - отмечается на портале.

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