Скоро первый Дом малого и среднего бизнеса (МСБ) откроется в Баку. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов на конференции "Государство - лучший партнер предпринимателя".

По его словам, основная цель создания Дома МСБ - обеспечить оперативность, прозрачность и удобный доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.

Он также отметил важность структуры "Друг малого и среднего бизнеса" (DOST), добавив, что в настоящее время в 13 районах и городах страны функционируют подразделения этой сети.

Мамедов отметил, что основными принципами Агентства являются удовлетворение потребностей предпринимателей, оперативность, прозрачность, принятие во внимание мнений предпринимателей.

Агентство поддерживает предпринимателей c момента создания и на последующих этапах малого и среднего бизнеса, а также играет роль моста между предпринимательством и госсектором.

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