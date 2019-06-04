К концу текущего года в Азербайджане планируется утвердить список продуктов, которые подлежат маркировке. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник журналистам заместитель министра по налогам Сахиб Алекперов.

По словам замминистра список уже представлен Кабинету министров.

"В первичный список войдут подакцизные товары - спиртные напитки, энергетические напитки, лекарственные препараты, вода и другие. Это долгий и сложный процесс. Список будет расширяться со временем", - сказал замминистра.

Алекперов подчеркнул, что список сейчас находится в процессе согласования.

"Маркировка позволит отследить перемещение ввозимых через таможенные пункты в Азербайджан товаров на территории страны", - сказал Алекперов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!