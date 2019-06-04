Компания Azercell с целью обеспечить доступное и комфортное пользование услугами интернета в роуминге предоставляет в пользование своим абонентам новый Месячный Интернет-Роуминг пакет. Так, теперь абоненты Azercell могут воспользоваться преимуществами нового Месячного Интернет-Роуминг пакета объёмом 3GB-а за 39,90 AZN.

Отметим, что абонентам Azercell, путешествующим за границу, предоставляется возможность выбрать также Дневной Интернет-Роуминг пакет объёмом 100 MB за 3,90 AZN, 3-х дневный Интернет-Роуминг пакет объёмом 400 MB за 9,90 AZN или же 14-ти дневный Интернет-Роуминг пакет объёмом 1 GB за 19,90 AZN и тем самым предотвратить непредвиденные расходы по интернету .

Интернет-Роуминг пакеты Azercell действительны в сетях 80-ти операторов, функционирующих в 53-х странах мира, число которых постоянно увеличивается. Более того, в таких популярных направлениях, как Турция, Грузия, США, Катар, Беларусь, Финляндия, Узбекистан, Новая Зеландия, ОАЭ, Китай, Россия, Казахстан, Украина, Таджикистан и Молдова абоненты Azercell могут пользоваться мобильным интернет пакетом без необходимости беспокоиться о ручном выборе сети приоритетного оператора, так как Интернет-Роуминг пакеты действительны в этих странах во всех сетях.

Путешествуйте по миру с самыми доступными Интернет-Роуминг пакетами от Azercell! Выберите подходящий вам Интернет-Роуминг пакет, и будьте на связи в роуминге этим летом с Azercell!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке:

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!