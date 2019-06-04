Не секрет, что в деятельности азербайджанских туристических компаний встречаются недостатки, в связи с чем должны быть созданы механизмы контроля. Государственное агентство по туризму подготовило соответствующие предложения по внесению поправок в действующее законодательство. Об этом сказал председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы агентства, сегодня в Азербайджане функционирует более 2000 туркомпаний. После того, как в 2015 году было отменено лицензирование туристической деятельности, контроль над деятельностью местных туркомпаний несколько усложнился.

Нагиев считает, что, в первую очередь, необходимо создать механизмы страхования деятельности туркомпаний: "Работа туристических компаний должна отвечать определенным критериям, и международный опыт показывает, что одним из них и является создание механизмов страхования. У страховой компании должны быть определенные средства, чтобы она могла покрывать возможные риски, и государство не брало бы их на себя. Это очень важный вопрос. Например, у всех работающих на китайском рынке туркомпаний, требуют обеспечить гражданское страхование, и работать на китайском рынке могут только соблюдающие это правило компании".

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