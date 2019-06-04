На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 11 июня состоится аукцион по размещению среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 20 миллионов манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

На аукционе будут размещены ценные бумаги номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 728 дня и процентной ставкой восемь процентов годовых. Срок погашения нот - восьмое июня 2021 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

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