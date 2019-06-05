Стиральная машина - это бытовая техника, которую мы используем на ежедневной основе и, выбирая ее, мы в первую очередь надеемся на выносливость и эффективный расход электричества и воды.

Samsung представляет серию стиральных машин Add Wash, работающих на базе инверторного мотора. Технология Digital Inverter обеспечивает тихую работу, повышает эффективность стирки и снижается энергопотребление. По сравнению со своими предшественниками, этот мотор обладает лучшими техническими характеристиками, он более износоустойчив и, следовательно, служит значительно дольше. Основной особенностью двигателей этого типа является наличие специального устройства - инвертора (частотного преобразователя), который регулирует скорость и частоту оборотов барабана, преобразуя ток из постоянного в переменный. Это позволяет управлять работой механизма с предельной точностью и экономить электричество.

Так как в механизме мотора отсутствуют щетки, по которым передается подаётся ток, трение частей двигателя уменьшается, что увеличивает срок эксплуатации. Поэтому немецкая ассоциация Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) сертифицировала этот электромотор на 10-летний срок службы. VDE является одним из крупнейших технических и научных объединений в Европе, который занимается стандартизацией и тестированием продукции по всему миру.

Так как технология работает без щёток, соответственно уменьшается количество вибрации и шума во время работы стиральной машины.

Стиральная машина Samsung Add Wash не только прослужит вам долгую службу, но и докажет, что стирка не требует много времени. Благодаря дополнительному люку в конструкции крышки стиральной машины, вы всегда сможете добавить забытые вещи в общую стирку. А благодаря генератору EcoBubble превращающему стиральный порошок в активную пену, вы всегда будете уверены в безупречном результате. Так как пена работает лучше любого моющего раствора, потому что быстрее проникает в структуру ткани и разрушает пятна изнутри.

Дополнительную информацию о стиральных машинах Samsung AddWash с технологией EcoBubble можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az и Optimal.

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