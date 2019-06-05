Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) четвертого июня составил 112,4 миллиона манатов. Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи, передает Day.Az.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила 99,4 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,4587 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись около 13 миллионов манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана.

Официальный курс на пятое июня составляет 1,7 AZN/USD.

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