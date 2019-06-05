https://news.day.az/economy/1126314.html Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже превысил 100 млн
Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже превысил 100 млн
Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) четвертого июня составил 112,4 миллиона манатов. Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи, передает Day.Az.
Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила 99,4 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,4587 маната за ноту.
На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись около 13 миллионов манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана.
Официальный курс на пятое июня составляет 1,7 AZN/USD.
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