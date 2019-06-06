Встреча стран ОПЕК и "не ОПЕК" может быть перенесена на 2-4 июля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

"Со всеми странами идет обсуждение переноса этой даты на 4 июля. Нас в принципе дата устраивает", - сказал он, отметив, что обсуждаются даты 2, 3 и 4 июля.

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