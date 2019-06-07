Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в пятницу поднялись по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота седьмого июня подорожала на 16,677 маната, составив 2265,93 маната, серебра - на 0,2399 маната, до 25,303 маната, цена на унцию платины опустилась на 25,211 маната, до 1368,4065, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 46,886 маната, составив 2299,947.

Название 07.06.2019 04.06.2019 Золото XAU 2265.9300 2249.2530 Серебро XAG 25.3030 25.0631 Платина XPT 1368.4065 1393.6175 Палладий XPD 2299.9470 2253.0610

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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