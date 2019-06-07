Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении учетной ставки до 8,5% с 8,75%, говорится в сообщении ЦБА, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс-Азербайджан".

"Стабилизация цен на нефть в последние месяцы, низкая инфляция и стабильная макроэкономическая ситуация обусловили снижение ставки с 8,75% до 8,5%", - говорится в сообщении.

Нижний порог процентного коридора снижен с 6,75% до 6,5%, верхний - с 10,75% до 10,5%. Данное решение вступило в силу с 7 июня.

"В текущих макроэкономических условиях снижение учетной ставки объясняется тем, что реальные процентные ставки остаются в позитивной зоне, что служит нейтрализации внешних и внутренних инфляционных рисков. В дальнейшем реакция денежной политики будет зависеть от отличий между реальной и прогнозируемой инфляции, инфляционных ожиданий, изменений во внешней среде и реакции финансовых рынков на данные изменения", - отмечается в сообщении.

Это четвертое снижение учетной ставки Центральным банком Азербайджана в 2019 году. Как ранее сообщалось, 1 февраля ЦБА снизил учетную ставку с 9,75% до 9,25%, 15 марта - с 9,25% до 9%, 26 апреля - с 9% до 8,75%.

Центробанк подчеркивает, что следующее заседание ЦБА, на котором будет рассмотрен вопрос учетной ставки, состоится 26 июля 2019 года.

В течение 2018 года ставка последовательно (в 4 этапа - ИФ) была снижена с 15% до 9,75%.

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